Очільник Мюнхенської конференції з безпеки закликав розширити G7

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген пропонує розширити “Групу семи” ще двома членами.

Про це пише spiegel.de.

За словами Хойсгена, такий крок є доречним, враховуючи міжнародну реорганізацію сил і дедалі агресивніший китайський уряд.

“Спільнота відрізняється тим, що йдеться про країни, які поділяють спільні цінності. Це демократичні країни з ринковою економікою”, − зазначив він.

Хойсген підкреслив, що економічна вага нинішніх членів зменшується, а тому розширення було б логічним.

Крім Німеччини, до групи G7 входять також Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія. На думку Хойсгена, цілком можливо, що у формат G7 можуть також увійти демократичні країни з інших континентів, наприклад, Південна Корея та Австралія, що могло б посилити вплив формату групи.

Нагадаємо, у липні G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.