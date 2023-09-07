Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
ГоловнаСвіт

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки закликав розширити G7

До групи пропонують включити Південну Корею та Австралію.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки закликав розширити G7
Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген
Фото: EPA/UPG

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген пропонує розширити “Групу семи” ще двома членами.

Про це пише spiegel.de.

За словами Хойсгена, такий крок є доречним, враховуючи міжнародну реорганізацію сил і дедалі агресивніший китайський уряд.

“Спільнота відрізняється тим, що йдеться про країни, які поділяють спільні цінності. Це демократичні країни з ринковою економікою”, − зазначив він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Хойсген підкреслив, що економічна вага нинішніх членів зменшується, а тому розширення було б логічним.

Крім Німеччини, до групи G7 входять також Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія. На думку Хойсгена, цілком можливо, що у формат G7 можуть також увійти демократичні країни  з інших континентів, наприклад, Південна Корея та Австралія, що могло б посилити вплив формату групи.

Нагадаємо, у липні G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies