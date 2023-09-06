Молдова відмовилася сплачувати Росії уявні борги за газ, - прем'єр

"Ми не дозволимо покласти цей обов'язок на плечі громадян".

Молдова не платитиме Росії за газ за неіснуючими боргами.

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, коментуючи звіт міністра енергетики Віктора Парлікова за підсумками аудиту історичної заборгованості Moldovagaz "Газпрому", пише місцеве видання NewsMaker.

"Ми не дозволимо покласти цей обов'язок на плечі громадян. Молдова не збирається виплачувати неіснуючі борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити теж", - заявив глава Кабміну та подякував Парликову за звіт.

Раніше Парликов повідомив, що уряд Молдови пропонує "Газпрому" $8,6 млн для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ. При цьому, за його словами, більшість боргу не підтверджена.

Більше того, аудитори дійшли висновку, що Moldovagaz має право висунути "Газпрому" свої фінансові вимоги. Тепер в уряді Молдови чекають на реакцію "Газпрому".

"М'яч на їхньому боці", - заявив Парліков.

При цьому міністр зазначив, що аудит коштував Молдові 850 тис. євро, але потім аудиторська компанія додала в рахунок додаткові послуги і він зріс до 1,15 млн євро.

Нагадаємо, в травні видання The Guardian повідомляло, що Молдова повністю відмовилась від російського газу.

Раніше, в березні, Молдова відновила споживання російського газу. Тоді це поянили тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

Із 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи всі отримані 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС. Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год.