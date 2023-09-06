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Саудівська Аравія та Іран обмінялися послами

Це офіційно поклало кінець семирічному дипломатичному розриву між двома державами Перської затоки.

Саудівська Аравія та Іран обмінялися послами
Новий посол Саудівської Аравії в Ірані Абдулла Аль-Енезі
Фото: saudigazette.com.sa

Саудівська Аравія та Іран обмінялися послами, офіційно поклавши кінець семирічному дипломатичному розриву між двома державами Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

Новий посланник Саудівської Аравії Абдулла Аль-Енезі заявив після прибуття в Тегеран у вівторок, що він прагнутиме “зміцнити відносини та активізувати контакти та зустрічі між королівством та Іраном, щоб перейти у гостинніший простір”.

Прибуття Аль-Енезі було синхронізовано з відряджання Іраном свого нового посла Алірези Енаїті до столиці Ер-Ріяду.

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Між двома країнами виникли розбіжності з того часу, як шиїтські ісламісти захопили владу в Ірані в 1979 році, їхнє суперництво за лідерство в регіоні та мусульманському світі переросло у проксі-війни в Іраку, Лівані, Сирії й зовсім нещодавно в Ємені.

Аліреза Енаяті, новий посол Ірану в Саудівській Аравії
Фото: al-monitor.com
Аліреза Енаяті, новий посол Ірану в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у серпні міністр закордонних справ Ірану Амір-Абдоллахіан відвідав Саудівську Аравію. Амір-Абдоллахіан прибув до Ер-Ріяда 16 серпня через два місяці після того, як його саудівський колега Фейсал бін Фархан відвідав Іран – це був перший візит високопоставленого представника сунітського королівства до країни, де більшість населення становлять шиїти.

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