Голова МЗС Ірану прибув до Саудівської Аравії на тлі потепління відносин

У 2016 році відносини між країнами були розірвані, а в березні цього року - відновлені.

Міністр закордонних справ Ірану Амір-Абдоллахіан відвідав Саудівську Аравію на тлі того, як країни продовжують налагоджувати відносини після угоди в березні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Амір-Абдоллахіан прибув до Ер-Ріяда 16 серпня через два місяці після того, як його саудівський колега Фейсал бін Фархан відвідав Іран – це був перший візит високопоставленого представника сунітського королівства до Ірану, де більшість населення становлять шиїти.

Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією останніми роками були ворожими. Тегеран та Ер-Ріяд підтримували різні сторони кровопролитних конфліктів у Сирії та Ємені. У 2016 році відносини між країнами були розірвані формально.

Нагадаємо, в березні цього року Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини в рамках угоди, укладеної за посередництва Китаю. 10 березня була опублікована спільна заява, в якій вказано, що країни зобовʼязалися "не втручатися у внутрішні справи одна одної".

Торік Bloomberg повідомляв, що Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та інші країни в регіоні в близькому майбутньому. Даними про це королівство обмінялося зі США.

Тим часом Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України. А 5-6 серпня 2023 в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "історичною перемогою" участь у зустрічі спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея. На саміті Саудівська Аравія не пропонувала мирних ініціатив.