Індія підтвердила, що Україна не братиме участь у саміті G20

Це рішення було прийнято, оскільки G20 не займається вирішенням конфліктів.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, котрий відбудеться 9-10 вересня в Індії.

Про це повідомляє EFE.

Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було прийнято, оскільки G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Голова індійської дипломатії розповів, що Індія запросила дев’ять країн. Йдеться про Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати.

Водночас міністр наголосив, що дві країни підтримують “міцні” відносини в різних сферах, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в минулому неодноразово зустрічався з українським колегою.

В середині липня повідомлялось, що головні посередники країн “Групи двадцяти” планують зустрічатися частіше, аби спробувати знайти спільну мову щодо того, як описувати війну Росії в Україні до саміту лідерів 9-10 вересня.