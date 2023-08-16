Іспанська влада наказала евакуювати чотири села на Канарському острові Тенеріфе після того, як у природному парку навколо вулкана Тейде спалахнула лісова пожежа.

Про це пише Reuters.

Пожежа, яка почалася у вівторок ввечері, вирувала в лісистій місцевості в крутих ущелинах у північно-східній частині Тенеріфе, ускладнюючи завдання пожежників.

“Ця пожежа посилиться, ми попросили додаткові кошти. Це переважно впливає на ліс Корона (національний парк), там багато соснових дерев і лісів. Це крута місцевість, тому потрібна авіація”, − сказала президентка ради Тенеріфе Роза Давіла.

Уранці в середу вогонь уже знищив близько 130 гектарів поблизу вулкана Тейде, найвищої вершини Іспанії.

Протягом останнього тижня Канарські острови постраждали від хвилі спеки, яка залишила багато територій сухими та збільшила ризик лісових пожеж, попередили екстрені служби.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, щонайменше 93 людини загинули унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї у США.