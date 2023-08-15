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Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

За останню добу зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.

Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю
Фото: Прикордонслужба Латвії

Із 15 серпня Державна прикордонна служба Латвії проводить додаткову мобілізацію прикордонників на службу для посилення охорони зовнішнього державного кордону.

Про це йдеться на сайті латвійської ДПС.

Також прикордонникам припинили надавати щорічні відпустки і викликали тих працівників, які там перебували.

Таке рішення у Латвії ухвалили через посилення гібридної загрози на латвійсько-білоруському державному кордоні за останню добу. За цей період зафіксували 96 спроб незаконного перетину кордону, а також ріст залучення білоруських органів влади в організації потоку нелегальних іммігрантів.

Державна прикордонна служба також запросила додаткову підтримку у збройних сил та Державної поліції Латвії.

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Нагадаємо, з 11 серпня Латвія посилила режим роботи системи охорони свого кордону з Білоруссю. Він діятиме на адмінтериторіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв і Даугавпілса пів року - до 10 лютого 2024-го.

Тим часом Служба держбезпеки Латвії виявила окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

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