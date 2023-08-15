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Через погрози з Росії п'ятеро болгарських політиків отримали охорону Служби нацбезпеки

Сигнал про небезпеку отримали минулого тижня.

Через погрози з Росії п'ятеро болгарських політиків отримали охорону Служби нацбезпеки
Фото: bgflags.com

П'ятеро політиків Болгарії тримали охорону від Служби національної безпеки країни через погрози з Росії, передає BGNES.

Сигнал про небезпеку вони отримали минулого тижня.

Рішення про розгортання  охорони ухвалили на засіданні міжвідомчої комісії, до складу якої входять керівники Служби нацбезпеки та секретар МВС Болгарії.

Наразі силові структури офіційного коментаря щодо інциденту не оприлюднювали.

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Нагадаємо, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка підтримує Україну, отримує все більше погроз розправи. У 2023 році команда Ціммерманн фіксувала орієнтовно 250 кримінальних справ на місяць.

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