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У Латвії спецслужби виявили заклики долучитися до "вагнерівців"

Раніше таку рекламу бачили у Польщі.

У Латвії спецслужби виявили заклики долучитися до "вагнерівців"
Фото: Спротив

Служба держбезпеки Латвії виявила окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

Про це повідомляє Delfi.

Детальніших коментарів Служба не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.

У Службі також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує нацбезпеці країни. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Служба закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.

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Нагадаємо, що у Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців.

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