У Латвії спецслужби виявили заклики долучитися до "вагнерівців"

Служба держбезпеки Латвії виявила окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

Про це повідомляє Delfi.

Детальніших коментарів Служба не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.

У Службі також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує нацбезпеці країни. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Служба закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.

Нагадаємо, що у Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців.