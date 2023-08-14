У Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський.
Росіяни поширювали пропагандистські матеріали ПВК “Вагнера” у Кракові та Варшаві.
“Обом пред'явлені звинувачення, зокрема в шпигунстві, їх заарештували”, − написав Камінський у соцмережі X (колишній “Твіттер”).
ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023
Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę
Нагадаємо, після появи таборів найманців “Вагнера” на території Білорусі польська влада вирішила розмістити на кордоні з Мінськом 10 тисяч військових.
У Центрі національного спротиву повідомили, що ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон з Польщею, аби розтягнути польські війська.