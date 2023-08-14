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У Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців

Окупанти "працювали" у Кракові та Варшаві.

У Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців
Мінстр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський
Фото: Вікіпедія

У Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали вагнерівців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський.

Росіяни поширювали пропагандистські матеріали ПВК “Вагнера” у Кракові та Варшаві.

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“Обом пред'явлені звинувачення, зокрема в шпигунстві, їх заарештували”, − написав Камінський у соцмережі X (колишній “Твіттер”).

Нагадаємо, після появи таборів найманців “Вагнера” на території Білорусі польська влада вирішила розмістити на кордоні з Мінськом 10 тисяч військових.

У Центрі національного спротиву повідомили, що ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон з Польщею, аби розтягнути польські війська.

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