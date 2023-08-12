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Група з 40 нелегалів намагалася потрапити до Польщі через Білорусь. Один був озброєний, деякі кидалися камінням

Прикордонники пригнали водомет. 

Група з 40 нелегалів намагалася потрапити до Польщі через Білорусь. Один був озброєний, деякі кидалися камінням
Ілюстративне фото
Фото: twitter/Straż Graniczna

Польські прикордонники були змушені пригнати водомети при спробі прориву кордону нелегальними мігрантами з території Білорусі. 

11 серпня велика група мігрантів у складі 40 агресивно налаштованих іноземців намагалася перетнути польсько-білоруський кордон. Один із них був озброєний ножем, інші кидали каміння, повідомили у Twitter прикордонної служби Польщі.

"На місце інциденту було направлено автомобіль Tajfun з водометами", – йдеться у повідомленні. 

Цю групу мігрантів не пропустили. Серед них були громадяни Конго. 

Крім того, ще одна група з 25 іноземців, громадян Іраку, Пакистану, Ірану, Туркменістану та Сирії, незаконно перетнула річку Пшевлока. Їх затримали. 

За підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Білоруси організовують схеми нелегального переправлення мігрантів через кордон. Через міграційну загрозу Польща збільшила кількість військ на кордоні та розглядає як варіант припинення залізничного сполучення із білорусами. 

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