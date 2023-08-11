Грузинський суд визнав українку винною у непокорі поліції під час акції протесту проти корабля з росіянами

Міський суд Батумі зняв із громадянки України Марини Чобанян звинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку, але визнав винною у непокорі поліції під час акції протесту проти корабля з росіянами, передає News Georgia.

Чобанян заявляла в суді, що затримання було безпідставним і раптовим, так що жінка спершу не зрозуміла, що відбувається і почала відмахуватися руками. Але суд не взяв до уваги ці аргумент.

Суддя сказав, що українка не мала права "махати руками на поліцейських". Її оштрафували на 2 тисячі ларі.

Чобанян заявила, що бдуе оскаржувати вирок.

Нагадаємо, круїзний лайнер Astoria Grande входив до батумського порту 27 липня. На борту судна було понад 800 осіб, більшість із них - громадяни Росії. Прибуття корабля викликало обурення в опозиції та багатьох громадян.

Протести пройшли в центрі Тбілісі та в батумському порту після того, як російські туристи в інтерв'ю грузинським ЗМІ заявили, що Москва – не окупант. Під час акції поліція затримала девʼятьох учасників протесту.