Низка країн Європи отримала лист від Борреля із закликом тиснути на Росію, аби повернутися до "зернової угоди"

Євросоюз очікує, що буде можливим повернутися до цієї ініціативи.

Глава євродипломатії Жозеп Боррель розіслав лист керівникам МЗС низки країн Європи із закликом чинити тиск на Росію, щоб повернутися до "зернової угоди".

Таку інформацію підтвердив офіційний представник Борреля Петер Стано, передає "Інтерфакс-Україна".

Стано зазначив, що лист не передбачав конкретних відповідей у будь-які конкретні терміни.

"Він був призначений для того, щоб поділитися аргументами з партнерами, чому ми вважаємо важливим діяти в цій галузі. Це був крок у контексті наших зусиль організувати міжнародну діяльність щодо посилення тиску на Росію, щоб повернутися до цієї дуже важливої ініціативи", - сказав представник Борреля.

Стано зауважив - у Євросоюзі вважають, що дуже важливо повернутися до Чорноморської зернової ініціативи через зростання світових цін на продовольство і докладають для цього зусилля.

"Зусилля міжнародного співтовариства, насамперед ООН за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, є міжнародний консенсус у тому, що нам необхідно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Це дуже важливо не лише для України, але також для ринку продовольства, для світових цін на продовольство", - сказав представник глави євродипломатії.

Стано додав, що ЄС очікує, що буде можливим повернутися до цієї ініціативи, яка важлива "для всіх, а особливо для населення тих країн, на яких сильно позначилися ціни, що зростають внаслідок дій Росії".

Нагадаємо, Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, які прямують до її портів або виходять із них.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не планує особисті переговори з міністром закордонних справ Росії, зокрема, щодо поновлення "зернової угоди". Блінкен також вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди.

Водночас країна-агресор після атак на українську зернову інфраструктуру сама отримала проблеми з власними поставками зерна.