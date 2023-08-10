Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
ГоловнаСвіт

Низка країн Європи отримала лист від Борреля із закликом тиснути на Росію, аби повернутися до "зернової угоди"

Євросоюз очікує, що буде можливим повернутися до цієї ініціативи.

Низка країн Європи отримала лист від Борреля із закликом тиснути на Росію, аби повернутися до "зернової угоди"
Жозеп Боррель
Фото: EPA

Глава євродипломатії Жозеп Боррель розіслав лист керівникам МЗС низки країн Європи із закликом чинити тиск на Росію, щоб повернутися до "зернової угоди". 

Таку інформацію підтвердив офіційний представник Борреля Петер Стано, передає "Інтерфакс-Україна".

Стано зазначив, що лист не передбачав конкретних відповідей у будь-які конкретні терміни.

"Він був призначений для того, щоб поділитися аргументами з партнерами, чому ми вважаємо важливим діяти в цій галузі. Це був крок у контексті наших зусиль організувати міжнародну діяльність щодо посилення тиску на Росію, щоб повернутися до цієї дуже важливої ініціативи", - сказав представник Борреля.

Стано зауважив - у Євросоюзі вважають, що дуже важливо повернутися до Чорноморської зернової ініціативи через зростання світових цін на продовольство і докладають для цього зусилля.

"Зусилля міжнародного співтовариства, насамперед ООН за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, є міжнародний консенсус у тому, що нам необхідно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Це дуже важливо не лише для України, але також для ринку продовольства, для світових цін на продовольство", - сказав представник глави євродипломатії.

Стано додав, що ЄС очікує, що буде можливим повернутися до цієї ініціативи, яка важлива "для всіх, а особливо для населення тих країн, на яких сильно позначилися ціни, що зростають внаслідок дій Росії".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, які прямують до її портів або виходять із них.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не планує особисті переговори з міністром закордонних справ Росії, зокрема, щодо поновлення "зернової угоди". Блінкен також вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди

Водночас країна-агресор після атак на українську зернову інфраструктуру сама отримала проблеми з власними поставками зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies