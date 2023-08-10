У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю загинули дві співачки, які збирали гроші на ЗСУ

Одна з них померла нині зранку у лікарні.

Фото: Facebook/Матвіївський сільський центр культури і дозвілля

Унаслідок ракетної атаки Росії по Запоріжжю 9 серпня загинули дві співачки Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

Про це йдеться у фейсбук-групі Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

Спіцина спершу мала сольні виступи, а Сємєйкіна виступала в складі колективу "Діамант". Згодом вони утворили дует Similar girls і стали учасниками кавер-бенду Gems.

ZMINA повідомляє, що співачки мали понад 30 тисяч підписників у тіктоці. Тут викладали відео зі своїх виступів. Загиблі часто влаштовували вуличні виступи у Запоріжжі, під час них збирали гроші для українських захисників і потерпілих від ворожих обстрілів. Чимало пісень виконавиці присвячували військовим. 

Дівчата прибули на місце виступу за годину до влучання російської ракети. Сємєйкіна загинула на місці, Спіцину спочатку реанімували, однак вона померла у лікарні вранці 10 серпня.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих, поранені ще девʼять. 

Поліція заявила, що ворог вдарив по обласному центру ракетою Х-35.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies