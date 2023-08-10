Унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю загинули дві співачки, які збирали гроші на ЗСУ

Одна з них померла нині зранку у лікарні.

Фото: Facebook/Матвіївський сільський центр культури і дозвілля

Унаслідок ракетної атаки Росії по Запоріжжю 9 серпня загинули дві співачки Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

Про це йдеться у фейсбук-групі Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

Спіцина спершу мала сольні виступи, а Сємєйкіна виступала в складі колективу "Діамант". Згодом вони утворили дует Similar girls і стали учасниками кавер-бенду Gems.

ZMINA повідомляє, що співачки мали понад 30 тисяч підписників у тіктоці. Тут викладали відео зі своїх виступів. Загиблі часто влаштовували вуличні виступи у Запоріжжі, під час них збирали гроші для українських захисників і потерпілих від ворожих обстрілів. Чимало пісень виконавиці присвячували військовим.

Дівчата прибули на місце виступу за годину до влучання російської ракети. Сємєйкіна загинула на місці, Спіцину спочатку реанімували, однак вона померла у лікарні вранці 10 серпня.

Нагадаємо, росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих, поранені ще девʼять.

Поліція заявила, що ворог вдарив по обласному центру ракетою Х-35.