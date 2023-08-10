“Cпецпризначенець ДНР” з Донецька проведе за гратами 12 років

“Cпецпризначенець ДНР”, який штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром, проведе за ґратами 12 років. Про це повідомили у СБУ.

Зловмисник потрапив у полон українських захисників у червні цього року під час контрнаступальних дій Сил оборони на Донеччині.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецька, який ще у 2017 році приєднався до рядів “інтернаціональної бригади ДНР “Пятнашка””. Згодом на базі цього терористичного угруповання російські окупанти створили “2-й загін полку спеціального призначення” з дислокацією на окупованій частині регіону.

У лавах ворожого підрозділу зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

У лютому 2022 року він “перевівся” до оперативно-бойового тактичного формування РФ під назвою “Каскад”. Перебуваючи там на посаді гранатометника, штурмував позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовику 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який обіймав посади так званого “міністра юстиції” та “голови верховного суду” “ДНР”.