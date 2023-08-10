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Нацгвардійці утримали ключові позиції на декількох напрямках і не допустили втрату територій

Зокрема, підрозділи НГУ утримали панівні висоти навколо поселень Вільшана та Новоселівське.

Нацгвардійці утримали ключові позиції на декількох напрямках і не допустили втрату територій
Фото ілюстративне
Фото: storm.mvs.gov.ua

Підрозділи Національної гвардії України утримали ключові позиції на декількох напрямках фронту.

Про це повідомив т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович, передає Military Media Center.

За його словами, на Куп'янському напрямку підрозділи спецпризначення НГУ "Омега"спільно з підрозділами ЗСУ утримали панівні висоти навколо поселень Вільшана та Новоселівське і цим забезпечили виконання завдань підрозділами Сил оборони.

На Лиманському підрозділи оперативного призначення Нацгвардії, утримуючи займані рубежі, не допустили втрати територій. А на Мар'їнському та Бердянському нацгвардійці забезпечують успіх наступальних дій підрозділів ЗСУ.

Уршалович зазначив, що за минулий тиждень підрозділи оперативного призначення НГУ знищили 150 окупантів та 14 одиниць озброєння та техніки ворога.

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Нагадаємо, у МВС повідомили, що на Херсонському напрямку підрозділи Нацгвардії продовжують стабілізаційні дії та завдання для підтримки Сил оборони.

До речі, бригади “Гвардії наступу”, які Міністерство внутрішніх справ почало набирати в лютому, вже виконують завдання на фронті.

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