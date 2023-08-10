На Київщині високопосадовець ДСНС провернув оборудку з держземлею та квартирами

Державне бюро розслідувань викрило схему заволодіння державною землею та квартирами житлового фонду ДСНС України. У злочині підозрюють високопосадовця держслужби з Київщини.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Чиновник розробив та реалізував незаконну схему, яка дозволила вивести земельну ділянку, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус “державної землі”, в комунальну власність.

Надалі це дало змогу службовій особі укласти інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення десятиповерхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним Кодексом України, та без відповідного погодження Кабінетом Міністрів України.

У 2023 році, після реалізації останнього етапу незаконної схеми, її організатор та інші посадовці обласного управління Київщини отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою. “Розподіл житла проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників”, − йдеться у повідомленні.

Зараз встановлюються всі причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Високопосадовець ДСНС підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, тобто в умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили шахрайський call-центр, який ошукав людей на понад мільйон гривень.