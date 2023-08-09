Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві викрили call-центр, який виманював у людей псевдоінвестиції

Ділки заробили понад мільйон гривень.

У Києві поліцейські викрили шахрайський call-центр, який ошукав людей на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у столичній поліції.

В офісному приміщенні правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць. Сall-центр був розташований на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі. 

Поліцейські встановили, що правопорушники телефонували громадянам, у яких виманювали гроші під приводом інвестицій у псевдопроєкти. За час своєї діяльності, за попередніми підрахунками зловмисники завдали збитків потерпілим на понад мільйон гривень. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, під час проведення обшуку правоохоронці виявили 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та "чорнові" записи.

Фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі слідчого управління поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації правоохоронців України та Латвії затримано учасників злочинної організації, які через шахрайські “сall-центри” ошукували громадян ЄС. “Працівники” центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані їхніх банківських рахунків.

Раніше у Подільському районі Києва правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies