У Києві поліцейські викрили шахрайський call-центр, який ошукав людей на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у столичній поліції.

В офісному приміщенні правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць. Сall-центр був розташований на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі.

Поліцейські встановили, що правопорушники телефонували громадянам, у яких виманювали гроші під приводом інвестицій у псевдопроєкти. За час своєї діяльності, за попередніми підрахунками зловмисники завдали збитків потерпілим на понад мільйон гривень.

Крім того, під час проведення обшуку правоохоронці виявили 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та "чорнові" записи.

Фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі слідчого управління поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації правоохоронців України та Латвії затримано учасників злочинної організації, які через шахрайські “сall-центри” ошукували громадян ЄС. “Працівники” центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані їхніх банківських рахунків.

Раніше у Подільському районі Києва правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць.