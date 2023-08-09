ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб

Фото: armyinform.com.ua

Українські військові продовжують наступальну операцію на східному та південному напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомили у Military Media Center.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступ південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

“Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці”, − сказав речник.

Нагадаємо, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Естонії Март Вендла вважає, що результати українського наступу можуть зʼявитися до зими. За його словами, Сили оборони мають перевагу над окупантами в далекобійних артилерійських високоточних ударах, оскільки в них є хороша бойова розвідка, що дозволяє краще використовувати свої засоби.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що для росіян епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Ворог вважає, що, завдавши удару по Сходу, вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті.