Російська армія позбулася ще 820 військових, ворог втратив танки і артсистеми

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. За останню добу українські захисники ліквідували 820 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також знищено 8 танків ворога (загалом 4262), 12 бойових броньованих машин (8290) і 17 артилерійських систем (5013).
Інші втрати:
РСЗВ – 711 (+2) од,
засоби ППО ‒ 469 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 312 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Нагадаємо, сьогодні вранці наші захисники збили ворожий вертоліт. Його тип встановлюється.