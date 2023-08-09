Російська армія позбулася ще 820 військових, ворог втратив танки і артсистеми

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. За останню добу українські захисники ліквідували 820 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також знищено 8 танків ворога (загалом 4262), 12 бойових броньованих машин (8290) і 17 артилерійських систем (5013).

Інші втрати:

РСЗВ – 711 (+2) од,

засоби ППО ‒ 469 (+1) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 312 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),

крилаті ракети ‒ 1377 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 742 (+5).

Нагадаємо, сьогодні вранці наші захисники збили ворожий вертоліт. Його тип встановлюється.