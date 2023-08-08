Головне за день. Вівторок, 8 серпня

Близько 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, нові антиросійські санкції. Яким запам’ятається 531-й день повномасштабної війни.

8 серпня о 16:40 аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок обстрілу Покровська 7 серпня, завершено.

Наразі відомо про сімох загиблих та 82 поранених.

Згідно з повідомленням Поліція Донеччини, серед поранених – 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей. Вночі рятувальні роботи призупинялися через високу загрозу повторних обстрілів з боку РФ.

В Офісі генерального прокурора зазначили, внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули сім громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих – п’ятеро чоловіків та дві жінки.

Серед поранених є діти, поліцейські, співробітники ДСНС та 4 військових.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Окупанти завдали трьох ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи: там знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 серпня – в нашій новині.

Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок під час онлайн-брифінгу.

За даними Кириленка, у Донецькій області наразі зруйновано близько 81 500 приватних житлових будинків, а 5 400 багатоквартирних будинків або знищені повністю, або пошкоджені частково. Крім того, за його словами, на Донеччині зруйновано понад 1 300 об'єктів соціальної інфраструктури (лікарні, школи, садочки та інші освітні заклади), а також 90 об'єктів транспортної інфраструктури (мости, транспортні розвʼязки та переправи).

"Це фактично найбільша цифра руйнувань в Україні, які війна принесла саме на Донеччину. Донеччина є ключовим форпостом, який стримує ворога", - зауважив очільник Донецької ОВА.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок "нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення Криму, його реінтеграції".

Про це він повідомив у відеозверненні. "Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якої там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що до кожної деталі деокупації Криму має бути внесено конкретний зміст: як нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для всіх наших людей.

Великобританія наклала санкції на 22 осіб і компаній за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Обмеження також ввели проти трьох російських компаній, які імпортують електроніку, життєво важливу для російського військового обладнання, що використовується на полі бою.

“Сьогоднішні заходи завдадуть шкоди оборонним системам Росії, перекривши доступ Путіна до іноземного військового обладнання”, − йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Санкції також запроваджені проти іранських фізичних та юридичних осіб, залучених до розробки та виробництва безпілотників для Корпусу вартових ісламської революції. До санкційного списку потрапили білоруські оборонні організації, пов’язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяє незаконній війні Путіна.

Подробиці – в новині.

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