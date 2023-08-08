"Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", - наголосив командувач.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав Куп'янський напрямок і відзначив роботу командирів.

Про це йдеться в дописі Сирського у телеграмі.

"Роль командирів в обороні держави, без перебільшення, визначна. Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", - зазначив командувач.

Фото: Telegram/Сирський

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку. Сюди росіяни перекидають сили із Авдіївського напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському і Бахмутському напрямках українські воїни стійко тримають оборону.