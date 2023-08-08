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Четверо ворожих інформаторів отримали по 8 і 9 років тюрми за коригування російських ударів по містах України

Серед зловмисників, зокрема, є ексберкутівець і тренерка однієї із київських шкіл бойових мистецтв.

Четверо ворожих інформаторів отримали по 8 і 9 років тюрми за коригування російських ударів по містах України
Фото: СБУ

Четверо російських інформаторів коригували повітряні атаки Росії на українські міста і в результаті отримали по 8 і 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Києві тюремний строк отримала тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв. З початку повномасштабного вторгнення РФ жінка почала публікувати на прокремлівських телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста. В результаті на зловмисницю вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці.

Фото: СБУ

Засуджена відслідковувала місця базування оборонців Києва. У своїх "звітах" росіянам вона "уточнювала" дислокацію українських захисників, а також описувала їхню форму одягу та шеврони. Крім того, передавала  координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

Вороги використовувати отриману розвідінформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по Києву.

На Донеччині 9 років тюрми отримав житель Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. Він здавав росіянам маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, по яких потім ракетами били окупанти. 

Інший засуджений - колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут". Він передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка, що на сході України.

У Харкові до 8 років за ґратами засудили ще одного ворожого інформатора, який коригував ракетні атаки Росії на обласний центр через своїх знайомих із РФ, які перебували у полі зору спецслужб країни-агресора.

Фото: СБУ

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Нагадаємо, раніше 15 років за ґратами засудили чоловіка, який коригував вогонь окупантів по Харкову. А коригувальник російських ракетних ударів по школах Миколаєва отримав вісім років тюрми.

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