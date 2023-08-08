РФ поширює фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді

Ресурси РФ поширюють фейкову інформацію про те, начебто Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, таку заяву, за версією окупантів, поширив міністр оборони України Олексій Резніков.

Київ нібито вже відправив відповідний запит канадському уряду.

“Насправді урядовець такого не говорив. Ворожа пропаганда поширює цей наратив з метою залякування канадців”, − йдеться у повідомленні.

“На думку пропагандистів, це має значно зменшити рівень підтримки України з боку населення Канади. Також подібною брехнею роспропаганда намагається дискредитувати Україну та її владу”, − додали у Центрі.

Нагадаємо, ворожа пропаганда поширює фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення. Деякі телеграм-канали поширюють дезінформацію, використовуючи брендування ТСН.