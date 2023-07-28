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Ворожа пропаганда поширює фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення, - Стратком ЗСУ

Деякі телеграм-канали поширюють дезінформацію, використовуючи брендування ТСН.

Ворожа пропаганда поширює фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення, - Стратком ЗСУ
Фото: Стратком ЗСУ

Ворог проводить нову інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Пропагандисти розповсюджують усіма можливими каналами фейк про "повну мобілізацію", під час якої нібито планується мобілізувати 80% чоловіків. Деякі телеграм-канали використовують для розповсюдження цього фейку брендування ТСН - програми новин каналу "1+1".

"Разом із цим, в будинкових групах та чатах в месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp розповсюджуються повідомлення типу "Доброго дня! Завтра зранку і до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція і військові, всім чоловікам призивного віку будуть вручатися повістки". Такі публікації та повідомлення - дезінформація. Її мета – дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед українців", - розповіли у Страткомі.

Фото: Стратком ЗСУ

У ЗСУ закликали всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що все це дезінформація.

Стратком наголосив, що відповідно до рішення Верховної Ради України, воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть ще 90 днів, починаючи з 18 серпня. При цьому жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не розглядали і не ухвалювали.

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Нагадаємо, 26 липня, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану. Наступного дня парламент їх підтримав. Таким чином воєнний стан триватиме до 15 листопада.

Раніше в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації спростували інформацію про заборону планової госпіталізації військовозобов’язаних без дозволу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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