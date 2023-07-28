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Сили оборони стримують наступ росіян у районі Мар'їнки, - Генштаб

На фронті упродовж доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Сили оборони стримують наступ росіян у районі Мар'їнки, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ росіян у районі Мар'їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Протягом доби Росія завдала 10 авіаційних ударів та здійснила 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. 

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 липня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині;
  • на Куп’янському окупанти завдали авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області;
  • на Лиманському загарбники завдали авіаційного удару в районі Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;
  • на Бахмутському від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області;
  • на Авдіївському росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка  на Донеччині;
  • на Мар’їнському противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда та Георгіївка Донецької області;
  • на Шахтарському окупанти обстріляли населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове Херсонської області. 

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Нагадаємо, нині через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів.

Тим часом прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

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