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В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови

При цьому використовуватимуть її алфавіт на основі латинської графіки.

В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови
Фото: Суспільне Крим

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо розроблення правопису кримськотатарської мови.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для правопису використають її алфавіт на основі латинської графіки.

Розробити новий правопис доручили Державній службі з етнополітики та свободи совісті й Міністерства освіти. Як зазначили в Мінреінтеграції, цю наукову роботу будуть здійснювати Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також Меджліс кримськотатарського народу.

"Використання латинського алфавіту полегшить вивчення кримськотатарської мови як етнічними кримськими татарами, так і всіма охочими", - додали в МінТОТ.

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Нагадаємо, цьогоріч у березні відбулось перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Його учасники обговорили можливість створення робочої групи з питань правопису кримськотатарської мови. Його затвердження має посилити авторитет кримськотатарської мови й сприятиме її популяризації в Україні та світі.

До цього громадська організація QIRI'M YOUNG розпочала роботу над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови.

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