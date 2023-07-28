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Знищення “Мрії”: обвинувальний акт щодо екскерівника ДП «Антонов» скеровано до суду

Слідство вважає, що через неналежне виконная службових обов’язків гендиректором транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони.

Знищення “Мрії”: обвинувальний акт щодо екскерівника ДП «Антонов» скеровано до суду
Керівник ДК «Укроборонпром» Сергій Бичков
Фото: ДК «Укроборонпром»

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Антонов» Сергія Бичкова за фактом службової недбалості.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.

В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

У квітні екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру за знищений росіянами літак "Мрія". Слідство вважає, що він повинен був заздалегідь відправити літак до Лейпцига.

Раніше ексдиректору ДП "Антонов" також було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК). Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у травні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу військ РФ, який наказав захопити аеродром "Київ-Антонов-2". Зловмисника звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей. 

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