США передадуть Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів Росії в Україні

Українські правозахисники задокументували понад 40 тисяч воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року.

Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку (USAID) доставить в Україну автономні дрони Skydio для документування військових злочинів.

Про це повідомляє пресслужба USAID.

Сьогодні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про передачу Генеральній прокуратурі України дев’яти автономних безпілотників, подарованих компанією Skydio, провідним американським виробником безпілотників.

Безпілотники Skydio 2+ мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування військових злочинів. Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.

Зазначається, що дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 000 випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах щодо документування воєнних злочинів з Офісом Уповноваженого з прав людини в Україні.

Раніше генпрокурор України повідомив, що США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, USAID і Мінвідновлення співпрацюватимуть над розвитком експортної інфраструктури України. Загальний обсяг фінансування проєкту становить $130 мільйонів.