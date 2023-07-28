Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 28 липня

Ніч у більшості областей минула відносно спокійно, та втрачати пильність не варто. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Авіація сил оборони за добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одного – по зенітно-ракетних комплексах та одного – по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, один район зосередження особового складу, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 липня - в нашій новині.

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші воїни звільнили Старомайорське. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять заходи контрбатарейної боротьби, вражають артилерією цілі противника, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області", – зазначив він.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 245 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак була дискваліфікована через відмову потискати росіянці руку, сказала в своєму Instagram, що підтримка українців, зокрема бійців, була вкрай важливою для неї після покарання.

Вона наголосила, що країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. За словами спортсменки, повідомлення про дискваліфікацію її “вбило”, і вона “кричала від болю”. Але, отримавши підтримку від українців, в тому числі і від українських захисників, “почала оживати”.

“Ніколи нікого не можно примусити до миру. Особливо українців”, – підкреслила Харлан, і наголосила – правила мають змінитись, оскільки змінюється світ.

Справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього очільника поліції Вінницької області, який його найняв для роботи на ФСБ РФ, передали до суду.

Слідство встановило, що колишній голова обласної поліції, перебуваючи в Криму, з 2018 року співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надав своєму куратору дані про українських політиків, голів підприємств, власників Інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Згодом цей екскерівник вінницької обласної поліції залучив до співпраці Шарія, який з 2019 року живе в Іспанії, звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

"Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту", – зазначили в Офісі генпрокурора. Обох звинувачують в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Докладніше – в новині.

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