Українська фехтувальниця подякувала українським бійцям за підтримку та захист.

Підтримка українців, зокрема бійців, була вкрай важливою після покарання

Про це сказала Ольга Харлан.

“”Я не хотіла пожимати руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем”, - сказала Харлан.

Вона наголосила, що країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.

Спортсменка зазначила, що коли почула про дискваліфікацію, це її “вбило”, і вона “кричала від болю”. Але, коли Харлан отримала підтримку від українців, в тому числі і від українських захисників, вона “почала оживати”.

“Ніколи нікого не можно примусити до миру. Особливо українців”, - підкреслила Харлан, і наголосила - правила мають змінитись, оскільки змінюється світ.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент, перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

Пізніше стало відомо, що українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність “прояву поваги” і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

Однак тепер у сітці змагань значиться, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування відновити права Ольги Харлан і дозволити їй змагатися.

Напередодні повідомлялось, що Харлан була заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії.