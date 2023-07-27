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Беленюк прокоментував дозвіл українцям офіційно брати участь на одних турнірах із росіянами

Українським спортсменам відкривають шлагбаум до завоювання олімпійських ліцензій.

Беленюк прокоментував дозвіл українцям офіційно брати участь на одних турнірах із росіянами
Жан Беленюк
Фото: desporter

Народний депутат та єдиний українець - олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк у Теlegram прокоментували рішення Міністерства молоді та спорту України дозволити українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами під нейтральним прапором.

"Щойно був оприлюднений Наказ Мінмолодьспорту, відповідно до якого дозволяється участь наших спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть якщо у них беруть участь представники РФ/РБ, в якості "нейтральних спортсменів".

Головна умова - представники РФ та РБ не повинні виступати від своїх держав.

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Цей крок відкриває шлях для наших спортсменів їхати на міжнародні змагання, отримувати олімпійські ліцензії та готуватися до Олімпіади у Парижі, - написав Беленюк.

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