Беленюк прокоментував дозвіл українцям офіційно брати участь на одних турнірах із росіянами

Народний депутат та єдиний українець - олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк у Теlegram прокоментували рішення Міністерства молоді та спорту України дозволити українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами під нейтральним прапором.

"Щойно був оприлюднений Наказ Мінмолодьспорту, відповідно до якого дозволяється участь наших спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть якщо у них беруть участь представники РФ/РБ, в якості "нейтральних спортсменів".

Головна умова - представники РФ та РБ не повинні виступати від своїх держав.

Цей крок відкриває шлях для наших спортсменів їхати на міжнародні змагання, отримувати олімпійські ліцензії та готуватися до Олімпіади у Парижі, - написав Беленюк.