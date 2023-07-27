"Динамо" віддало ще одного легіонера в оренду

Вінгер "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов на правах оренди у "Сівасспор", повідомляє пресслужба киян.

Угода розрахована до кінця сезону-2023/24.

Чинна угода 28-річного люксембуржца з "Динамо" закінчується влітку наступного року. Так що, він має всі шанси більше не зіграти за киян.

Минулого сезону футболіст на правах оренди грав за еміратський "Аль-Вахду", у складі якого забив 2 голи в 16 матчах. А до того грав в оренді в "Труа", "Анкарагюджю" і "Еюпспорі".

"Сівасспор" за підсумками минулого сезону фінішував 14-м у чемпіонаті Туреччини.