Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
ГоловнаСпорт

"Динамо" віддало ще одного легіонера в оренду

Жерсон Родрігес знову опинився поза заявкою "біло-голубих".

"Динамо" віддало ще одного легіонера в оренду
Жерсон Родрігес
Фото: isport.ua

Вінгер "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов на правах оренди у "Сівасспор", повідомляє пресслужба киян.

Угода розрахована до кінця сезону-2023/24.

Чинна угода 28-річного люксембуржца з "Динамо" закінчується влітку наступного року. Так що, він має всі шанси більше не зіграти за киян.

Минулого сезону футболіст на правах оренди грав за еміратський "Аль-Вахду", у складі якого забив 2 голи в 16 матчах. А до того грав в оренді в "Труа", "Анкарагюджю" і "Еюпспорі".

Підписуйтесь на наш Google News

"Сівасспор" за підсумками минулого сезону фінішував 14-м у чемпіонаті Туреччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies