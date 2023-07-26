Міністр закордонних справ Угорщини заявив за відокремлення спорту і геополітики

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму акаунті у Facebook заявив о відокремленні спорту і геополітики.

"Ми поговорили з Нг Сер Міангом, першим віце-президентом Міжнародного олімпійського комітету, про те, як було б добре, якби спорт був інструментом світу, і якби спорт і геополітику можна було б різко відокремити один від одного.

Проведення Олімпіади з повною кількістю учасників могло б допомогти у мирному вирішенні воєнних конфліктів, зокрема, війни в Україні. Не кажучи вже про те, що в результаті олімпійського бойкоту програли спортсмени, які завзято тренуються і готуються протягом усього життя і не мають жодного відношення до політичних рішень. Олімпіада має бути не про політику, а про спорт та спортсменів, Ігри мають справжню миротворчу місію.

Ми, угорці, особливо чутливі до цього питання, оскільки понад 100 угорських спортсменів було позбавлено шансу через комуністичний бойкот Олімпіади в Лос-Анджелесі 1984 року. Багато хто з них так і не дав можливості взяти участь в Олімпіаді.

Ми, угорці, не просто говоримо про миротворчу силу спорту, ми також діємо для цього, у цьому дусі ми надали українській жіночій збірній з гандболу можливість зіграти у відбірному матчі чемпіонату світу та білоруській футбольній збірній зіграти відбірковий матч чемпіонату Європи в Угорщині.

І ми, як і раніше, готові надавати майданчики для проведення спортивних змагань, які через війну неможливо провести на початкових місцях".