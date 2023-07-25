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Президент World Aquatics назвав питання з допуском росіян та білорусів "одним із найскладніших"

Хусейн Аль-Мусаллам не назвав точних термінів вирішення цього питання.

Президент World Aquatics назвав питання з допуском росіян та білорусів "одним із найскладніших"
Фото: pxfuel.com

Президент Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам розповів, коли в організації планують розглянути допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань.

"Лідерство завжди включає ухвалення важких рішень. Питання з допуском росіян та білорусів одне з найскладніших. Я завжди роблю все для того, щоби вислухати, і бачу різні погляди. World Aquatics мала конкретну позицію щодо цього питання – ми не запрошували росіян та білорусів. У квітні я попросив бюро надати повноваження Морін Крус очолити робочу групу (з цього питання), - цетує Аль-Мусаллама xsport.ua.

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"Вона та її команда роблять чудову роботу, було зроблено багато, і я вдячний їм за це. Вони запитують думку зацікавлених сторін, запитують думку спортсменів з цього приводу, багато хто висловив його, а якщо вони не поговорили з робочою групою, я рекомендую зробити це, тому що важливо почути якнайбільше думок щодо цього.

Робоча група дійде висновків і повідомить їх пізніше у цьому році", - зазначив президент World Aquatics.

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