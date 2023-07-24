Чотири українки зберегли позиції у топ-50 рейтингу WTA

Суттєво покращили свої позиції Катерина Байндль та Дар'я Снігур.

Чотири українки зберегли позиції у топ-50 оновленого рейтингу WTA, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт організації.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (27-е місце), слідом за нею розташувалася Ангеліна Калініна (№28). Марта Костюк повторила свій особистий рекорд (№34), Леся Цуренко залишилася на 46-й позиції.

Катерина Байндль завдяки виходу у фінал турніру WTA в Будапешті піднялася на 23 місця і займає 77-у позицію. Дар'я Снігур завдяки перемозі на турнірі ITF в Іспанії піднялася на 128-е місце, обійшовши Даяну Ястремську (№145).

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок цього тижня посідає 16-е місце. Марта Костюк розташовується на 30-му рядку, а Надія Кіченок – на 63-му місці.

Перша десятка рейтингу WTA не зазнала змін за тиждень. Першою ракеткою світу залишається Іга Швьонтек із Польщі.

Рейтинг WTA.

Іга Швьонтек (Польща) – 9315 Аріна Соболенко (Білорусь) – 8845 Олєна Рибакіна (Казахстан) – 5465 Джесіка Пегула (США) – 5395 Каролін Гарсія (Франція) – 4865 Онс Жабер (Туніс) – 4846 Коко Гауфф (США) – 3390 Петра Квітова (Чехія) — 3341 Марія Саккарі (Греція) – 3310 Маркета Вондроушова (Чехія) – 3106

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27. Еліна Світоліна (Україна) — 1578

28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1567

34. Марта Костюк (Україна, +1) – 1300

46. Леся Цуренко (Україна) – 1122

77. Катерина Байндль (Україна, +23) – 845

128. Дарія Снігур (Україна, +27) – 590

145. Даяна Ястремська (Україна, +4) – 497

193. Катаріна Завацька (Україна, -3) — 366.