Чотири українки зберегли позиції у топ-50 рейтингу WTA

Чотири українки зберегли позиції у топ-50 оновленого рейтингу WTA, повідомляє sportarena.com з посиланням на офіційний сайт організації.
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (27-е місце), слідом за нею розташувалася Ангеліна Калініна (№28). Марта Костюк повторила свій особистий рекорд (№34), Леся Цуренко залишилася на 46-й позиції.
Катерина Байндль завдяки виходу у фінал турніру WTA в Будапешті піднялася на 23 місця і займає 77-у позицію. Дар'я Снігур завдяки перемозі на турнірі ITF в Іспанії піднялася на 128-е місце, обійшовши Даяну Ястремську (№145).
У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок цього тижня посідає 16-е місце. Марта Костюк розташовується на 30-му рядку, а Надія Кіченок – на 63-му місці.
Перша десятка рейтингу WTA не зазнала змін за тиждень. Першою ракеткою світу залишається Іга Швьонтек із Польщі.
Рейтинг WTA.
- Іга Швьонтек (Польща) – 9315
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 8845
- Олєна Рибакіна (Казахстан) – 5465
- Джесіка Пегула (США) – 5395
- Каролін Гарсія (Франція) – 4865
- Онс Жабер (Туніс) – 4846
- Коко Гауфф (США) – 3390
- Петра Квітова (Чехія) — 3341
- Марія Саккарі (Греція) – 3310
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3106
…
27. Еліна Світоліна (Україна) — 1578
28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1567
34. Марта Костюк (Україна, +1) – 1300
46. Леся Цуренко (Україна) – 1122
77. Катерина Байндль (Україна, +23) – 845
128. Дарія Снігур (Україна, +27) – 590
145. Даяна Ястремська (Україна, +4) – 497
193. Катаріна Завацька (Україна, -3) — 366.