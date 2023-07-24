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Гутцайт допустив відмову від бойкоту змагань, де беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі

Міністр та президент НОК назвав умову.

Гутцайт допустив відмову від бойкоту змагань, де беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook/vgytzait

Міністр молоді та спорту України, а також президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна може відмовитись від бойкоту спортивних змагань, у яких беруть участь спортсмени із Росії та Білорусі, оголошеного навесні 2023 року.

Причиною скасування бойкоту, за його словами, може стати офіційне незапрошення РФ та РБ на Олімпійські ігри в Парижі.

“Звісно, нам потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях. Якщо росія і білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми зараз розглядаємо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань”, – цетує Гутцайта "Суспільне Спорт".

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