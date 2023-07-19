Дочекаємось рішення МОК і разом зі спортсменами обговоримо нашу участь в Олімпіаді-2024, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту, а також президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що Україна продовжує співпрацювати із міжнародною спільнотою та боротись, щоб російських та білоруських спортсменів остаточно відсторонили від міжнародних змагань, зокрема і від Олімпійських ігор.

“Я спілкувався з МОК – вони ще не вирішили, чи допустять російських чи білоруських спортсменів, але якщо й допустять, то під нейтральним прапором, тобто без символів Росії чи Білорусі. Наша Олімпійська родина, всі федерації та всі наші відомі спортсмени разом збиратимемося і приймати рішення про участь в Олімпійських іграх.

Але я впевнений, що до цього часу ми вже матимемо багато ліцензій. Наші спортсмени теж скажуть своє слово і сподіваємося, що і міжнародний світ теж скаже своє слово з цього питання”, - цетує Гутцайте пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Раніше Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що питання участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 навряд чи приймуть раніше сесії в жовтні.