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Дочекаємось рішення МОК і разом зі спортсменами обговоримо нашу участь в Олімпіаді-2024, - Гутцайт

Голова НОК зробив заяву.

Дочекаємось рішення МОК і разом зі спортсменами обговоримо нашу участь в Олімпіаді-2024, - Гутцайт
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту, а також президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що Україна продовжує співпрацювати із міжнародною спільнотою та боротись, щоб російських та білоруських спортсменів остаточно відсторонили від міжнародних змагань, зокрема і від Олімпійських ігор.

 “Я спілкувався з МОК – вони ще не вирішили, чи допустять російських чи білоруських спортсменів, але якщо й допустять, то під нейтральним прапором, тобто без символів Росії чи Білорусі. Наша Олімпійська родина, всі федерації та всі наші відомі спортсмени разом збиратимемося і приймати рішення про участь в Олімпійських іграх.

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Але я впевнений, що до цього часу ми вже матимемо багато ліцензій. Наші спортсмени теж скажуть своє слово і сподіваємося, що і міжнародний світ теж скаже своє слово з цього питання”, - цетує Гутцайте пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Раніше Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що питання участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 навряд чи приймуть раніше сесії в жовтні.

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