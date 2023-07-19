Український покерист заробив $2,4 млн на турнірі у США

У Лас-Вегасі у розіграші Світової покерної серії (WSOP) переможцем став 35-річний Деніел Вайнман (США), повідомляє sport.ua.

Він заробив 12,1 млн доларів. Це найбільший приз в історії WSOP, Вайнман переміг рекордну групу учасників - понад 10 тисяч у турнірі Horseshoe Las Vegas.

У фінал потрапили лише три покеристи, які боролися за титул нового чемпіона WSOP Main Event.

Згідно з правилами турніру, виплата за третє місце становитиме $4 млн, за друге – $6,5 млн, за перше – $12,1 млн.

Також на турнірі взяв участь і українець Руслан Придрик, який посів 5-те місце та заробив 2.4 млн доларів.