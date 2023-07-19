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Коваль вивів свій "Шериф" до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Молдовський клуб подолав перший бар'єр на шляху групового етапу.

Коваль вивів свій "Шериф" до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: dynamo.kiev.ua

У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" переміг у основний час "Фарул" – 1:0.

Оскільки перший матч закінчився з аналогічним рахунком на користь румунського клубу, було призначено додатковий час, під час якого молдавський клуб забив ще двічі – 3:0.

30-річний український голкіпер Максим Коваль відіграв за "Шериф" усі 120 хвилин.

У другому раунді кваліфікації молдавський клуб зустрінеться з "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль).

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Зазначимо, із цієї стадії турніру стартує також "Дніпро-1". Суперником дніпрян буде грецький "Панатінаїкос".

Перші матчі відбудуться 25/26 липня, у відповідь - 1/2 серпня.

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