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"Динамо" спростувало інформацію про проведення зборів юнацької команди у Сербії

Клуб відхилив пропозицію місцевого уряду.

"Динамо" спростувало інформацію про проведення зборів юнацької команди у Сербії
Фото: ФК "Динамо"

Пресслужба "Динамо" спростувала інформацію про те, що юнацькі склади киян проведуть збори у Сербії.

"Інформація про те, що юні футболісти динамівської школи проходитимуть навчально-тренувальні збори на території Сербії коштом місцевого уряду, не відповідає дійсності.

У нашого клубу був такий варіант, але з низки зрозумілих причин (у тому числі через участь сербського клубу «Црвена Звєзда» на турнірі в Росії) це запрошення було відхилено.

Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип «спорт поза політикою» для нас не працює.

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У свою чергу керівництво ФК "Динамо" (Київ) зробить усе можливе, щоб усі вікові групи нашої Академії пройшли повноцінну підготовку до майбутнього сезону", - йдеться у заяві.

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