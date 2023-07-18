"Динамо" спростувало інформацію про проведення зборів юнацької команди у Сербії

Пресслужба "Динамо" спростувала інформацію про те, що юнацькі склади киян проведуть збори у Сербії.

"Інформація про те, що юні футболісти динамівської школи проходитимуть навчально-тренувальні збори на території Сербії коштом місцевого уряду, не відповідає дійсності.

У нашого клубу був такий варіант, але з низки зрозумілих причин (у тому числі через участь сербського клубу «Црвена Звєзда» на турнірі в Росії) це запрошення було відхилено.

Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип «спорт поза політикою» для нас не працює.

У свою чергу керівництво ФК "Динамо" (Київ) зробить усе можливе, щоб усі вікові групи нашої Академії пройшли повноцінну підготовку до майбутнього сезону", - йдеться у заяві.