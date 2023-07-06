Ексфорвард "Динамо" перейшов в клуб з Казахстану

Колишній нападник "Динамо" Артем Бєсєдін відтепер буде представляти "Ордабаси", повідомляє isport.ua з посиланням на прес-службу казахстанського клубу.

Про умови контракту між колишнім форвардом збірної України та його новим клубом поки не повідомляється.

Нагадаємо, що нинішнім літом Артем та київський клуб прийняли рішення зупинити співпрацю і Бєсєдін отримав статус вільного агента.

У складі "Динамо" Артем виграв два титули чемпіона України, 2 Суперкубки України та Кубок країни.

На рахунку нападника 19 матчів та 2 голи у складі національної збірної України, минулий сезон він провів в оренді за кіпрську "Омонію".