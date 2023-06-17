Перша ракетка України назвала "божевіллям" проживання та тренування в Англії

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№25 WTA) подякувала організаторам Вімблдону та функціонерів LTA (Асоціації тенісу Великобританії) за можливість безкоштовно проживати та готуватися в Англії на час трав'яного сезону.

Зазначимо, така можливість є у всіх українських гравців.

"Тут усе було готово, нас чекали, ми можемо тренуватися, готуватися, усе безкоштовно. Корти, м'ячі, житло – це просто божевілля, як сильно вони нас підтримують, як багато вони зробили і продовжують робити для нас.

Я вдячна за це, це просто приголомшливо, дякую", – цетує Калініну "Великий теніс України".