Дискваліфікований УАФ арбітр обслужить матч збірної Франції у кваліфікації Євро-2024

Євген Арановський із бригадою українських арбітрів у складі: Віктор Матяш (лайнсмен), Семен Шлончак (лайнсмен) та Віталій Романов (четвертий арбітр) судитиме матч кваліфікації Євро-2024 групи В між командами Гібралтару та Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше Комітет арбітрів та Комітет з етики та чесної гри УАФ тимчасово усунули Арановського від своїх обов’язків після розгдяду матчу 28-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Ворскла" (1:2).

Нагадаємо, після того поєдинку головний тренер дніпрян Олександр Кучер висловив своє невдоволення щодо роботи суддів.

Матч між Гібралтаром та Францією відбудеться сьогодні, початок о 21:45 за київським часом.