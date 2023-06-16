ГоловнаСпорт

Дискваліфікований УАФ арбітр обслужить матч збірної Франції у кваліфікації Євро-2024

Євген Арановський очолить українську бригаду арбітрів.

Дискваліфікований УАФ арбітр обслужить матч збірної Франції у кваліфікації Євро-2024
Євген Арановський
Фото: metalist.ua

Євген Арановський із бригадою українських арбітрів у складі: Віктор Матяш (лайнсмен), Семен Шлончак (лайнсмен) та Віталій Романов (четвертий арбітр) судитиме матч кваліфікації Євро-2024 групи В між командами Гібралтару та Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше Комітет арбітрів та Комітет з етики та чесної гри УАФ тимчасово усунули Арановського від своїх обов’язків після розгдяду матчу 28-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Ворскла" (1:2).

Нагадаємо, після того поєдинку головний тренер дніпрян Олександр Кучер висловив своє невдоволення щодо роботи суддів.

Матч між Гібралтаром та Францією відбудеться сьогодні, початок о 21:45 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies