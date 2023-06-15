Двоє гравців збірної України не допоможуть команді у червневих матчах кваліфікації Євро-2024

Тренерський штаб збірної України з футболу у найближчих матчах відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня) не зможе розраховувати на двох виконавців.

У захисника Валерія Бондара ушкодження привідного м’язу, а у Олександра Піхальонка - проблеми зі ступнею, повідомляє пресслужба УАФ.

До Скоп'є вирушили:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Едуард Соболь ("Страсбур"), Сергій Кривцов («"нтер Маямі").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Андрій Ярмоленко (вільний агент), Руслан Маліновський ("Олімпік"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Данило Ігнатенко ("Бордо"), Владислав Кочергін ("Ракув").

Нападники: Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Зоря").