Ярмоленко офіційно покинув "Аль-Айн"

Півзахисник Андрій Ярмоленко офіційно став вільним агентом – у капітана збірної України закінчився контракт із "Аль-Айном".
Пресслужба еміратського клубу подякувала Андрію за час, проведений у "Аль-Айні", і побажала удачі в майбутній кар'єрі.
Good Luck & Thank You.. Yarmolenko 🫡 #alainclub || @alainfcae 🟣 pic.twitter.com/wOhp1UhU6k— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 13, 2023
Ярмоленко провів за "босів" один сезон, зігравши 33 матчі у всіх турнірах. Він забив 12 голів і віддав 6 асистів.
Нагадаємо, Ярмоленко анонсував новини про свій перехід до "Динамо".