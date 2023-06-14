Ярмоленко офіційно покинув "Аль-Айн"

Півзахисник Андрій Ярмоленко офіційно став вільним агентом – у капітана збірної України закінчився контракт із "Аль-Айном".

Пресслужба еміратського клубу подякувала Андрію за час, проведений у "Аль-Айні", і побажала удачі в майбутній кар'єрі.

Ярмоленко провів за "босів" один сезон, зігравши 33 матчі у всіх турнірах. Він забив 12 голів і віддав 6 асистів.

Нагадаємо, Ярмоленко анонсував новини про свій перехід до "Динамо".