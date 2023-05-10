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Луческу – у списку кандидатів на заміну Реброва в "Аль-Айні" – ЗМІ

Крім Луческу-молодшого також до шорт-листу входять Марсело Гальярдо та Альфред Схредер.

Луческу – у списку кандидатів на заміну Реброва в "Аль-Айні" – ЗМІ
Разван Луческу
Фото: EPA/UPG

Тренер ПАОКу Разван Луческу увійшов до списку кандидатів на посаду головного тренера "Аль-Айна" у разі відходу українця Сергія Реброва, повідомляє sportarena.com з посиланням на Emirates platform.

Крім сина наставника "Динамо" Мірчі Луческу, клуб з ОАЕ розглядає на цю посаду коуча "Аякса" Альфреда Схредера. Раніше повідомлялося, що на пост також претендує екс-тренер "Рівер Плейт" Марсело Гальярдо.

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Ребров вважається пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Фахівець заявляв, що зацікавлений очолити "синьо-жовтих". Ребров має намір допрацювати за чинним контрактом з "Аль-Айном" до кінця сезону.

"Аль-Айн", за який грає Андрій Ярмоленко, посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. Команда Реброва 26 травня прийме "Аль-Батаєх".

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