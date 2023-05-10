Ястремська пробилася до основної сітки Italian Open

Для цього українці довелося обіграти на турнірі двох суперниць.

Даяна Ястремська (№158 WTA) склала компанію своїм співвітчизницям Марті Костюк (№40 WTA), Ангеліні Калінініної (№47 WTA), Лесі Цуренко (№68 WTA) та Еліні Світоліної (№540 WTA) на турнірі WTA 1000 у Римі.

Для цього 22-річній одеситці довелося перемогти у фіналі кваліфікації представницю Іспанії Ребеку Масарову – 6:4, 6:3.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Даяна обіграла француженку Леолію Жанжан – 7:5 – відмова.

У 1/64 фіналу Ястремська сьогодні проведе зустріч проти росіянки Ганни Калинської.

Зазначимо, що в 1/32 фіналу лави українок точно порыдшають, т.я. у 1/64 фіналу жереб звів в одну пару Цуренко та Світоліну і комусь із них доведеться зачехлити ракетку вже після першого раунду турніру.