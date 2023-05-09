Срна розкритикував суддівство матчів за участю "Дніпра-1"

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував події 25-го туру УПЛ і акцентував увагу на незадовільній роботі арбітрів.

"Мені дуже не сподобалося суддівство в Олександрії ("Олександрія" – "Шахтар" – 1:1, прим. LB.ua), ще більше не сподобалося в Одесі ("Чорноморець" – "Дніпро-1" – 1:2, - прим. LB.ua). "Шахтар" завжди був за справедливість, за чесний футбол. Якщо помиляються в наш бік – ми це визнаємо.

Сьогодні мені не подобається, як упереджено судять матчі "Дніпра-1". І це також відзначають експерти і журналісти. Тому відповідальних за суддівство в Україні я прошу звернути на це увагу, зробити висновки й покарати тих арбітрів, які припускаються грубих помилок.

Моя думка, що потрібно розвивати молодих арбітрів, амбітних, голодних, бо сьогодні суддівство не на тому рівні, на якому воно має бути", - цетує Срну клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Ми розуміємо фінансові проблеми та складнощі, з якими мають справу організатори змагань. Тому "Шахтар" розглядає можливість придбання для УПЛ системи VAR, щоби VAR працював на кожному без винятку матчі наступного сезону.

З додатковим VAR буде набагато легше: це дозволить виключити помилки та прибрати втручання ззовні в роботу суддів. Важливо, щоб усі клуби були в рівних умовах", - зазначив директор "Шахтаря".

"Ми хочемо справедливості й боремося за чесність. Хто проти такого підходу, той не заслуговує бути в еліті українського футболу та брати участь у чемпіонаті України. Для всіх мають бути однакові правила.

Те, що зараз відбувається з суддівством, мені нагадує свавілля початку 2000-х років. Якщо "Шахтар" виграє цей чемпіонат, я вам обіцяю, він це зробить чесно. Якщо програє, то тільки в чесній боротьбі. Ми не визнаємо обману і з цим боротимемося.

Хочу наголосити, що поточний чемпіонат дуже цікавий, іде завзята боротьба нагорі та внизу турнірної таблиці. Бракує, на жаль, одного – якісного, неупередженого суддівства та фейр-плей", - підсумував хорватський фахівець.