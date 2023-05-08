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Жереб звів Світоліну та Цуренка у першому колі Italian Open

Очна зустріч двох українок пройде завтра.

Жереб звів Світоліну та Цуренка у першому колі Italian Open
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українські тенісистки Еліна Світоліна (№540 WTA) та Леся Цуренко (№68 WTA) зіграють між собою у першому колі мастерса у Римі.

Додамо, що новоспечена перша ракетка України Марта Костюк (№40 WTA) на турнірі WTA 1000 у столиці Італії отримала 32-й номер посіву та стартує одразу з другого кола. 20-річна киянкаа зустрінеться з найкращою тенісисткою матчу Камілла Розателло (Італія) – Клер Лю (США).

Також у другому колі зіграє експерша ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA). Її суперницею стане переможниця зустрічі Маяр Шериф (Єгипет) – Анна Блінкова (Росія).

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Додамо, що квартет українок на турнірі в Римі може трансформуватися у квінтет, якщо сьогодні Даяна Ястремська переможе у кваліфікації француженку Леолі Жанжан.

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